الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مد فتح باب التحويلات بالطرح الأول "سكن لكل المصريين 3" حتى 15 يناير

وزير الإسكان
وزير الإسكان

 قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه تم مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ "سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف الوزير - في بيان - أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين 3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يقوموا بدفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنا بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg"، كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.

عاصم الجزار والمرافق والمجتمعات العمرانية الطرح صندوق الاسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري

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