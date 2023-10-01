عاجل.. بمقدمات الحجز.. تفاصيل شروط وطريقة التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط، حيث ستتوفر الشقق في عدد من المشروعات السكنية ضمن "سكن مصر، وجنة، والإسكان المتميز".

وقالت وزارة الإسكان إنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في مشروعات "الإسكان المتميز، سكن مصر، جنة" بمدن "رشيد الجديدة– المنصورة الجديدة– ناصر– غرب أسيوط– غرب قنا– ملوى الجديدة" للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، مضيفة أنه تمت الموافقة على شروط الحجز، وسيتم إعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

مقدم حجز شقق الإسكان المتوسط

وأضافت "الإسكان" أنه لحجز شقق الإسكان المتوسط يتوجب سداد مقدم حجز قدره 25 ألف جنيه لشقق الإسكان المتميز، بينما يتطلب شقق سكن مصر مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه، وشقق جنة يتطلب مقدم حجز قدره 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه بعد سداد مقدم الحجز يتم استكمال سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، خلال فترة شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

وتابعت: يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل التسليم، وسداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند التسليم، كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، محملة بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري في وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% كمصاريف تحصيل و0.5% كمصاريف إدارية، والقسط الأول يستحق بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة للأقساط.

شروط التقديم في شقق الإسكان المتوسط

وتتضمن شروط التقديم على شقق الإسكان المتوسط ما يلي:

1- يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 21 عامًا، وأن يكون شخصًا طبيعيًا ولديه القدرة القانونية للتصرف.

2- يُسمح بتخصيص الوحدة السكنية للوصي على قاصر.

3- في حال تقديم أكثر من شخص لنفس الوحدة السكنية سيتم إجراء قرعة علنية يدوية لتحديد المستفيد.

4- يتم التعامل وفقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة في التسعير.

5- يتم شراء كراسة الشروط التي تحتوي على استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات السكنية التي ستعلن عنها.

4- يتم تقييم الوضع كل 6 أشهر لقياس مستوى الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.

إجراءات الطرح والتخصيص لشقق الإسكان المتوسط

أما خطوات وإجراءات الطرح والتخصيص لشقق الإسكان المتوسط فهي على النحو التالي:

1- يتم إعلان توافر الوحدات السكنية المتاحة للحجز الفوري من قبل جهاز المدينة.

2- يتم نشر الإعلان في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعلان في الجرائد الرسمية وفقًا لمتطلبات الطرح.

3- يتم تحديد موعد الطرح والتخصيص في الأسابيع القليلة المقبلة.

4- في حالة وجود أكثر من عميل يتقدمون للحجز على نفس الوحدة السكنية، يتم إجراء قرعة علنية يدوية لتحديد المستفيد النهائي.