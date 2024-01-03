التعليم: عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة "أبنائنا في الخارج" 83162 طالبا وطالبة

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة “أبنائنا في الخارج” 83162 طالبا وطالبة.

وقال شادي زلطة لـ"الدستور" إن هذا العدد لكافة الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.

وفي بيان صحفي خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج 2024 حيث أعلنت أنه تكون رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولارا أمريكيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

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كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسي 2023-2024.

ويتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم، ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية، مؤكدة على أن يكون التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالي لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mostawa