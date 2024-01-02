وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم في الجيزة، بعض لجان الامتحانات داخل مدارس إدارة الهرم التعليمية فى المواد خارج المجموع، وذلك بحضور خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.



شملت الزيارة (مدرسة الشباب تعليم أساسي، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية المتميزة، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات) حيث اطلع على أوراق الامتحانات، والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها.

اقرا أيضا



كما تفقد نظافة اللجان والإنارة داخلها وتهويتها، وذلك لتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما أكد على تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.



كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة وتعقيم دورات المياه، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً من الكلاب أو العاملين داخل اللجنة.

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام.

وتحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيما يقابلهم من مشكلات

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية فى القاهرة

اليوم الأول الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي.

يوم الأحد الموافق 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الأحد الموافق 21 يناير: مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية.