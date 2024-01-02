الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد لجان الامتحانات بالكليات

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط، جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء بكليات الجامعة لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 وللاطمئنان على الالتزام بقواعد أداء الامتحانات داخل اللجان.


رافق رئيس جامعة دمياط، كلا من الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الطب، حيث بدأت الجولة بتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلبة كلية الطب بحضور الدكتور وائل عبدالقادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نصرة أيوب وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زايد مدير مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، تلاها المرور على لجان كلية التربية الرياضية بحضور الدكتور محمود المتبولي عميد الكلية.


 وانتهت الجولة، بتفقد لجان كلية الآداب بحضور  الدكتور عطية القللي عميد الكلية والدكتور إسماعيل رجب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالكلية.


 وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر.

 

وفي الختام تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أعمال التطوير والتأهيل لمقر الكلية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الترميمية للمباني بكفاءة تضاهي المباني الحديثة بالجامعة فى إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة، حيث أكد الدكتور حمدان ربيع على أهمية التواصل المباشر بأعضاء هيئة التدريس بالكليات لمتابعة مجريات العمل بمختلف القطاعات وآلية مباشرتهم على نحو يحقق متطلبات العملية التعليمية حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط سير الامتحانات في اللجان في كليات جامعة دمياط خلال اليوم.

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