الأكثر فضلًا.. موعد أول ليلة في شهر رجب 2024 والأعمال المستحبة

تصدر البحث عن موعد أول أيام شهر رجب 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك لقدسية وعظمة الليلة الأولى من شهر رجب، كونها إحدى الليالي الخمس التي يُستجاب فيها الدعاء ولا يرد، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ»، وبالتالي يمكن تحديد موعد الفرج بمعرفة متى تبدأ أول ليلة في رجب لعام 2024.

فضل أول ليلة في شهر رجب 2024

يكثف البحث عن موعد شهر رجب وموعد يهم المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن القول إن هذه الليلة - أول ليلة في رجب - قد تغير حياتهم تمامًا وتفتح لهم أبواب النعيم في الدنيا قبل الآخرة.

وذلك ليس فقط لأن شهر رجب من الأشهر الحُرم، ولكن أيضًا لأنه يحمل معه أولى نسمات شهر رمضان الكريم، الذي تشتاق إليه القلوب والأحوال لما فيه من خيرات وتبديل الأقدار.

موعد أول أيام شهر رجب 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ الشهر من مغرب يوم الجمعة الموافق 30 جمادي الآخرة 1445هـ و12 يناير 2024م، ويحل أول يوم من شهر رجب 2024 في فجر يوم السبت الموافق 13 يناير 2024م. وسيكون عدد أيام شهر رجب 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

الأعمال المستحبة في شهر رجب 2024

خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، ينبغي على المسلم أن يكثر من الطاعات ويجتهد في القيام بها. يجب عليه أن يكون مبادرًا في القيام بالأعمال الصالحة وأن يظل ملتزمًا بها، لكي يكون قدوة للآخرين في الشهور، الباقية. ينبغي للمسلم أن يستغل فرصة هذه الأشهر لأداء العبادات، ومن أبرزها الصيام والصلاة، كما يجب عليه ترك الظلم، خاصة في شهر رجب والأشهر الحرم، وزيادة إخراج الصدقات.

أدعية مستحبة لشهر رجب 2024

رُوي‏ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى هلال رجب قال: «اللّهُمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَشَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

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