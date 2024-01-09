الثلاثاء 09 يناير 2024
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الدين لله

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445.. وأدعية استقبال الشهر الفضيل

استطلاع هلال شهر
استطلاع هلال شهر رجب

زاد البحث عن موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445 ولذلك لرغبة الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض في حساب المدة المتبقية على شهر رمضان المبارك 1445 / 2024 والذي ينتظره الجميع للتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445 سيكون يوم الخميس 29 من شهر جمادى الآخرة 1445 الموافق يوم 11 يناير الجاري من خلال اللجان الشرعية في مراكز الاستطلاع في المحافظات.

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ويوحد الهلال بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساء بتوقيت القاهرة حيث أكدت الحسابات الفلكية التي أجرها علماء معهد البحوث الفلكية أن يوم الجمعة 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 وبذلك تكون غرة شهر رجب يوم 1445 يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.

أدعية استقبال شهر رجب 2024

يفضل الملايين من المسلمين استقبال شهر رجب من كل عام بأدعية وأذكار والتي تقربهم من الله عز وجل وتؤهلهم لاستقبال شهر رمضان الفضيل لتدريب النفس على العبادة والتقرب إلى الله تعالى وهى كما يلي:-

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان.. اللهم أعني على الصيام والقيام.. وجنبني من هفوات اللسان واعني على قراءة القرآن والدعاء.

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اللهم قوني على إقامة أمرك وذكرك بدوام الطاعة لك.. اللهم افتح لي من أبواب جنتك.. واغلق عني ابواب نارك.. اللهم إني أسألك العافية والغنى عن الناس.. اللهم أعني على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر.. ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

اللهم اعصمني من كل سوء ولا تأخذني على غرة ولا غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.. اللهم اعوذ بك من الهم والحزم واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة الفقر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس.

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