يحرص المسلمون مع بداية الصباح على تكرار الأدعية والأذكار، فيكثر التساؤل عن أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 والأدعية تقربًا من الله عز وجل، أملًا في أن يستجيب الله لهم، واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 9-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الثلاثاء

"يا رب، في فجر هذا اليوم نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذِكرك"، كما أشارت إلى فضل الدعاء والعبادة في الثلث الأخير من الليل.

أذكار الصباح اليوم

"اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي".

"رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا".

"يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا".

"لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ".

"اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

دعاء للمتوفين

وأجمل دعاء للميت: "اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ".

دعاء لجدتي المتوفية

"اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة، اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكنّ لها الرفيق الأعلى يا ربّ العالمين".

"اللهم ارحم جدتي فقيدة قلبي وأنزل على قبرها من الضياء والنور واغفر لها يا رب".

دعاء فكً الكرب والهم للغير

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي، وقضى عني ديني".

دعاء دخول الامتحان

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا".

دعاء ختم القرآن

"اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه".

"اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح".

"اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة".

دعاء دخول المسجد

ما رُوي عن أبو حميد الساعدي -رضي الله عنه- حيث قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليسلِّم علَى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، ثمَّ ليقُلْ: اللَّهمَّ افتَح لي أبوابَ رحمتِكَ".

وصحّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال عن النبيّ: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ).

كما أن قول الدعاء المأثور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة عن النبي وأمر مستحب وليس إلزامًا ولا فيه إثم أو ذنب بتركه لكنه تركَ سنةً حثّ عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما أنَّه بترك هذا الدعاء يكون قد حرم نفسه من الفضل المترتّب على قول هذه الأدعية.