أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 لفك الكروب وتفريج الهموم

يحرص المسلمون مع بداية كل صباح على تكرار الأدعية والأذكار بشكل يومي، فيزداد التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 عبر جوجل، حيث يجعل الإنسان في معية الله تعالى، ويتمنى الكثير أن يستجيب الله عز وجل لهم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير دعاء الفجر والصباح اليوم الإثنين 8 يناير 2024 وأدعية مستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وأرزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين.

أذكار الصباح اليوم

« اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».

« لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ».

« سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ».

« اللهمَّ عافني في بدَني اللهمَّ عافني في سمعي اللهمَّ عافني في بصري لا إلهَ إلا أنتَ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفرِ والفقرِ وأعوذُ بك من عذابِ القبرِ لا إلهَ إلا أنتَ».

دعاء للمتوفين

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي، وجميع اموات المسلمين واغفر لهم ونور قبورهم واجعل قبورهم بردًا وسلامًا، اللهم آنس ميتنا في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

دعاء دخول الامتحان

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

دعاء ختم القرآن

فعن قراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم "اقرؤوا هذا القرآن، فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيام"، كما وردت العديد من الآيات الكريمة التي توضح فضائل قراءة القرآن مثل الآية رقم 9 من سورة الإسراء "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ"، والآية 44 من سورة فصلت " وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، وغيرها الكثير والكثير من الآيات القرآنية.

دعاء دخول المسجد

وثبتت عدد من الأحاديث عن دعاء دخول المسجد والخروج منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرَج فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ أجِرْني مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ»، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول المسجد: «أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديِمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».