الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 لفك الكروب وتفريج الهموم

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمون مع بداية كل صباح على تكرار الأدعية والأذكار بشكل يومي، فيزداد التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 عبر جوجل، حيث يجعل الإنسان في معية الله تعالى، ويتمنى الكثير أن يستجيب الله عز وجل لهم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير دعاء الفجر والصباح اليوم الإثنين 8 يناير 2024 وأدعية مستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

  • اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
  • اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وأرزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.
  • اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
  • اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
  • اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين.

أذكار الصباح اليوم

  • « اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».
  • « لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».
  • « سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ».
  • « سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ».
  • « اللهمَّ عافني في بدَني اللهمَّ عافني في سمعي اللهمَّ عافني في بصري لا إلهَ إلا أنتَ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفرِ والفقرِ وأعوذُ بك من عذابِ القبرِ لا إلهَ إلا أنتَ».

دعاء للمتوفين

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي، وجميع اموات المسلمين واغفر لهم ونور قبورهم واجعل قبورهم بردًا وسلامًا، اللهم آنس ميتنا في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

دعاء دخول الامتحان

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

دعاء ختم القرآن

فعن قراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم "اقرؤوا هذا القرآن، فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيام"، كما وردت العديد من الآيات الكريمة التي توضح فضائل قراءة القرآن مثل الآية رقم 9 من سورة الإسراء "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ"، والآية 44 من سورة فصلت " وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، وغيرها الكثير والكثير من الآيات القرآنية.

"اللهم الفرح الذي لا نهاية له".. أدعية استقبال العام الجديد 2024

أبرز أدعية الفجر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

دعاء دخول المسجد

وثبتت عدد من الأحاديث عن دعاء دخول المسجد والخروج منه، منها  قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرَج فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ أجِرْني مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ»، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول المسجد: «أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديِمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».

أدعية مستجابة أذكار الصباح اليوم الإثنين أذكار الصباح اليوم الصباح اليوم الاثنين 8-1-2024 ادعية الصباح

مواد متعلقة

أدعية مستجابة لاستقبال العام الجديد.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-1-2024

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الجمعة 29-12- 2023

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة