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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية مستجابة لاستقبال العام الجديد.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-1-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بدء الساعات المبكرة يستحب الإكثار من الدعاء والأذكار فيزداد التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 1-1-2024 عبر جوجل، حيث ينزل الله عز وجل بالثلث الأخير من الليل ويقول هل من أحد مستغفر فأغفر له وهل من سائل فأعطيه، وهل من تائب فأتوب عليه فأعطيه، وهل من تائب فأتوب عليه، إلى أن ينشق الفجر.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-1-2024

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم من صلاة الفجر.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا.

اللهم أجرني من النار.

أذكار الصباح اليوم

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا. 

 إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.
 

دعاء للمتوفين

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي وأجعل نورك يملأ قبرها ويوسع لها مدخلها ويجعلها مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك ولي ذلك القادر، اللهم آمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

دعاء سيدنا يونس وهو: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»،

دعاء دخول الامتحان

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء ختم القرآن

اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة

اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين.

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دعاء دخول المسجد

دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج منه، فقد روى الترمذي -وقال الألباني: صحيح- عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

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