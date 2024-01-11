مواعيد صلوات فريضة الفجر والمغرب في شهر رمضان 2024

مواعيد الصلوات لفريضة الفجر والمغرب في شهر رمضان 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد صلوات الفجر والمغرب في شهر رمضان 2024

أعلنت الحسابات الفلكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان 2024، والتي أوضحت أن موعد شهر رمضان 1444 هجريا، سيكون فلكيا يوم الخميس 2024 الموافق 11 مارس 2024 ، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديده فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر له يوم 21 مارس.

موعد اذان الفجر المغرب في شهر رمضان 2024

حسب ما أعلنته البحوث الفلكية على موقعها الإلكتروني مؤخرا فى معرض حديثها عن موعد شهر رمضان الكريم وهى كالتالي:

يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:46، بينما موعد آذان المغرب هو 5:59

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:44، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:43، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00

يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:42، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:41، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01

مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان 2024

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:38، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03

يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:37، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:36، بينما موعد آذان المغرب هو 6:04

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:34، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:33، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05

يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:32، بينما موعد آذان المغرب هو 6:06

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