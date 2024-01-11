الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماعات مكثفة بالتموين لبحث الاستعدادات النهائية لـ"أهلًا رمضان"

أهلا رمضان
أهلا رمضان

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء عقد عدد من الاجتماعات المكثفة  بالوزارة لبحث الاستعدادات النهائية لمعرض "أهلا رمضان"، والذي سيعقد في فبراير المقبل، وذلك بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، والشركات القابضة، والشركات الكبري في مجال الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية والمديريات بالمحافظات، وذلك في إطار التخفيف على الأسرة المصرية بتوفير السلع بسعر التكلفة.

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غرفة عمليات مركزية ‏لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق

المصدر أوضح لـ“الدستور” أن الوزارة ستنشئ غرفة عمليات مركزية ‏لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق، ومواعيد عمل المخابز، ومتابعة منافذ ‏صرف السلع التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود.

على أن تنطلق معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات بداية من شهر فبراير المقبل 2024، بناء على تعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، لتوفير كل السلع للمواطنين بتخفيضات مناسبة، موضحًا سعي الوزارة إلى حصول المواطنين على السلع بأسعار عادلة لتوفير السلع للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

كما سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف، ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتجاز.‏

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انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل ومشاركة واسعة من السلاسل التجارية

كما سيقدم المشاركين بالمعرض السلع وبالأسعار المعلنة، مشيرا إلى بدء تفعيل قرار كتابة الأسعار بالتزامن مع انطلاق المعرض، وذلك ضمن تقرير تقدمه الغرف التجارية فيما يخص أسعار الموردين والمنتجين.

المصدر كشف عن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة شركتها من شركات الزيوت والسكر والمجمعات وقها وأدفينا والمطاحن، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الغذائية بسعر التكلفة.

المصدر كشف أيضا عند قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة بعقد عدد كبير من الاجتماعات مع مديري المديريات بالمحافظات، وذلك لبحث إقامة المعارض بالتنسيق مع المحافظات وتقديم تقرير مفصل بمشاركة كل مديرية وعدد المعارض والشوادر المقام بها، بالإضافة إلى مشاركة السيارات المتنقلة والسلاسل التجارية والهابير ماركت، ووضع خطة للالتزام جميع الجهات بتقديم سعر المنتج للمواطن.

الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائ الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الزيوت الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات

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