الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يكفى لـ6 أشهر.. خطة "التموين" للحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية

السلع
السلع

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رؤيتها ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، للحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

ويهدف ذلك لضمان إتاحة السلع ووفرتها في السوق وبالتالي السيطرة على الأسعار، وتقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وأسواق مركزية وطرح عدد من المناقصات لتأمين كافة الاحتياطات الاستراتيجية.

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وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للمشروعات والإعلام، لـ"الدستور"، إن توجيهات القيادة السياسية لوزير التموين برفع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع مستمرة والوزارة  في تحقيق زيادة المخزن من السلع، فقد تم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويضمن ذلك توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، وفيما يلي بيان بمدى كفاية السلع الأساسية كالآتي:

القمح يتجاوز 4.3 شهر والأرز التمويني 1.3 شهر والسكر التمويني 4.9 شهر، والزيت التمويني 3.7 شهر والمكرونة 2.4 شهر والدواجن 14.2 شهر واللحوم المجمدة 2.8 شهر.

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"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة للسكر

كما بلغ حجم توريدات القمح المحلي 3.79 مليون طن خلال 2023، وبلغ حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن تقريبًا خلال 2023، كذلك إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2023 نحو 389 ألف طن تقريبًا منها "5.5" ألف طن زيت خام صويا محلي  والأرز نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن وتم توريد 21.000 طن منها خلال عام 2023.

وبلغ حجم تعاقدات توريد الدواجن المحلي 525 طنًا خلال 2023 و353 طنًا ورد منها بالفعل، وحجم التعاقدات على دواجن مجمدة مستوردة برازيلي 25 ألف طن خلال 2023 و600 طن مجزءات دواجن.

كما بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن دواجن مستوردة خلال 2023 و840 طنًا ورد منها بالفعل، و5000 طن لحوم مجمدة برازيلي تم التعاقد عليها خلال 2023.

الممارسات الاحتكارية التوجهات الاستراتيجية إتاحة السلع القيادة السياسية توفير احتياطي استراتيجي الهيئة العامة للسلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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