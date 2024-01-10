"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة للسكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم، أن فترات وصوله من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و/ أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024، وبالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جراما، بالسداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية، حيث أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين، بإضافة إلي أن كراسة الشروط متاحة بمقر الهيئة حاليا وباكر.