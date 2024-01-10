نوع من العبادة لم يعتدها الناس.. الداعية خالد الجندى يوضح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أنواعًا من العبادات الناس غير معتادة عليها وهي عبادة الدعاء ومن لا يفعلها يدخل النار.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدليل على ذلك جاء في قوله "وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، مؤكدًا أن الله وصف من يمتنع عن الدعاء بأنه متكبر وأنه سيدخل جهنم.

عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم

وتابع، أن عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم 25 نبيًا وكل واحد منهم له دعوة غير الآخر، أي أنها ليست طريقة واحدة.