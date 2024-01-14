الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 

 

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.62 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.73 جنيه للشراء، و34.01 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.83 جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 13 - 16 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.11 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.24 جنيه للشراء و39.56 جنيه للبيع.

 

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.35 جنيه للشراء و39.52 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصري

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سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 للبيع والشراء

كذلك، بالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.44 جنيه للشراء و100.45 جنيه للبيع..وفقا لل بنك الأهلي.

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