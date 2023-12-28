سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 للبيع والشراء

أعلن البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار في مصر، مقابل الجنيه المصري خاتم تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023 للبيع والشراء، نهاية التعاملات الأسبوعية للبورصة المصرية وأسواق المال، حيث استقر سعر صرف الدولار في مصر عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه عند البيع.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري

ويستعرض "الدستور" سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري، وشركات الصرافة، ضمن النشرة اليومية لأسعار العملات والذهب والفضة في مصر.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه عند البيع في البنك الأهلي المصري.

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيهًا للشراء، و30.85 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال تعاملات البيع والشراء، مسجلًا 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه عند البيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

أما بنك HSBC فسجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 30.85 جنيها للبيع، و30.95 جنيها للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

واستقر سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع في بنوك "قطر الأهلي، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والإسكندرية، والتجاري الدولي، والأهلي الكويتي".

قد يهمك..

عيار 21 يتراجع 120 جنيهًا.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر

المضاربات ترفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك؟