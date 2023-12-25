المضاربات ترفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

سجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-12-2023 ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه المصري والدولار، بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة واشتعال الحرب في غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين

شهد سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ارتفاعًا كبيرًا مسجلًا للبيع 3،080 جنيه، وللشراء 3،100 جنيه لعيار 21 الأعلى مبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري خلال بداية التعاملات.

وقف تسعير الذهب اليوم في مصر

وخلال منتصف تعاملات اليوم الأثنين قفز سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 إلى 3150 جنيها، قبل أن يتم وقف تسعير الذهب في السوق المحلية.

وأوقفت منصات تسعير الذهب في مصر، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها سوق الصاغة، وهو ما فسره سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» في تصريحات صحفية، بأن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار.

كما أوضح أن ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر 2023 اليوم يرجع إلى تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 3110 جنيها.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 24 فسجل نحو 3550 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

كما ارتفع سعر الأوقية الذهب عالميًا إلى سعر 2054 دولار، متأثرًا بالأجواء والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ بدأ عملية «طوفان الأقصى» والحرب الاسرائيلة التي تعبتها على فلسطين بارتفاع يقترب من 12% مقارنة بأسعار ما قبل المواجهات.

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