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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-12-2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية ، حالة من التقلبات في أسعار البيع و الشراء، بسبب الارتفاع الملحوظ الذي شهده سعر الذهب خلال الآونة الأخيرة ، حيث سجل السعر مستويات تاريخية وصلت إلى3125 جنيه للجرام ، وفقًا لأخر تحديث اليوم.

توقعات سعر الذهب 2024 في مصر وسعر جرام الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم

 

سجل سعر الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث:

عيار 24 يسجل 3571 جنيه.

عيار 21 يسجل 3125 جنيها.

عيار 18 يسجل 2679 جنيه.

عيار 14 يسجل 2083 جنيه.

الجنيه الذهب 25000 جنيه.

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم، 2053 دولارًا ، مستقرًا عند سعره المحدد منذ أيام ولم يسجل أي ارتفاع.

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم، 2053 دولارًا ، مستقرًا عند سعره المحدد منذ أيام ولم يسجل أي ارتفاع.

سعر الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عالميًا ، بسبب عطلات أعياد الميلاد المجيد في الدول الغربية ، وبالتالي لم يسجل سعر الذهب أي تغير في السعر منذ الجمعة الماضية وسجل سعر الأونصة العالمية أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولار للأونصة عند 2053 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع الدولار و عوائد السندات إلى الهبوط بشكل حاد.

ومن المتوقع أن  تشهد أسعار الذهب تذبذب في تحركاتها بسبب ضعف أحجام التداول نتيجة العطلات على أن تستكمل حركتها المعتادة مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، خاصة مع  استمرار التضخم في التراجع خلال شهر نوفمبر ليظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، على المستوى السنوي تراجع التضخم إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.

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