توقعات سعر الذهب 2024 في مصر وسعر جرام الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل سعر الذهب خلال العام الجاري ارتفاعات قياسية دفعت المواطنين إلى البحث عن توقعات سعر الذهب 2024 وهل يستمر في تسجيل الارتفاع أم ستسقر الأحوال، خاصة بعد اتجاه أغلب المواطنين للاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

توقعات سعر الذهب 2024

وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات سعر الذهب 2024 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء.

سجل سعر الذهب خلال عام 2023 ارتفاعات قياسية مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ بدأ عملية «طوفان الأقصى» والحرب الاسرائيلة التي تعبتها على فلسطين، وارتفعت أسعار الذهب بنحو 11.36% ليصل إلى 2043.95 دولارا في المعاملات الفورية.

وتوقع التقارير العالمية ومنها تقرير صدر عن بنك ING «» الهولندي، حول توقعات سعر الذهب 2024 باستمرار ارتفاع سعر الذهب الذي سجل ايوم في مصر 3100 جنيه للشراء في مصر.

وأرجع التقرير ارتفاع سعر الذهب 2024 إلى أنه الملاذ الآمن والتوقعات المتطورة لأسعار الفائدة الأمريكية، والتي ستبدأ في التراجع مع العام الجديد.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

واصل سعر الذهب اليوم للبيع والشراء تسجيل ارتفاعات قياسية حيث وصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعثرة الذهب تداولًا في السوق المصري – إلى عيار 21 للبيع 3،080 جنيه، وللشراء 3،100 جنيه.

وسجل الذهب عيار 18 للبيع 2،640 جنيه، وشراء 2،657 جنيه، وجاء سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بدون ثمن المصنعية: