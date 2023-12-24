هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. تاجر يجيب (فيديو)

يواصل المواطنون تساؤلاتهم حول سعر الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث له وما هي التوقعات التي قد تشهدها أسواق الصاغة في مصر وهل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم لا، وهو ما يعكس تصدر نتائج البحث عبر محرك "جوجل" العالمي فيما يخص الذهب حيث يبحث الكثير من الأشخاص للتعرف على المزيد حول المعدن الأصفر النفيس خاصة وأنه يعد الملاذ الآمن للإدخار والإستثمار وفي الوقت ذاته للزينة.

سعر الذهب اليوم في مصر آخر تحديث

يقول أحمد طه أحد تجار الذهب إن أسعار المعدن الأصفر اليوم تواصل ارتفاعاتها الغير طبيعية حيث تتخطى أسعار الذهب 3000 جنيه لعيار 21 الأكثر تداولًا لأول مرة خلال الأيام الجارية بل بدأت تبتعد إلى مرحلة سعرية جديدة اليوم.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى آخر تحديث له 2644 جنيها للجرام حيث افتتح سعر التداول في التعاملات الصباحية عند 2619 جنيه للجرام وبدا في الزيادة بشكل تدريجي حتى وصل إلى السعر الحالي.

سعر الذهب عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 فقط جاوز كل الحدود ووصل إلى أعلى سعر سجله في تاريخه بعدما اجتاز حد 3000 جنيه ليصل في آخر تحديث له اليوم سعره إلى 3085 جنيه للجرام بدون أضافة سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 فقد سجل في آخر تحديث له اليوم 3526 جنيها للجرام وهو الأعلى سعرًا بين العيارات الثلاث خاصة وأنه الأنقى ويتوفر منه السبائك الذهبية بأوزان مختلفة.

ما الوقت المناسب لشراء الذهب في مصر؟

وأضاف طه في تصريحات «للدستور» أنه لا يوجد وقت مناسب لشراء الذهب ومن الصعب توقع إنخفاض له خلال الفترة المقبلة بل إن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع سعره ولكن في كل الحالات فان جميع الأوقات هي مناسبة لشراء الذهب طالما توفر المال، والذهب هو استثمار طويل الأجل ما يعني أن شراء الذهب في اي وقت هو مكسب للمشتري خاصة وأن سعره يتحرك من حين لآخر.

وأشار إلى أن البعض يفضل شراء السبائك الذهبية خاصة وأن سعر المصنعية بها ليس مرتفعا وتتميز السبيكة باسترداد جزء من المصنعية فيما يعرف بـ "الكاش باك" عند بيعها في حالة الاحتفاظ بالغلاف الخاص بها والبعض الآخر يفضل الإستثمار في شراء العملات الذهبية وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له 24،680 جنيه دون إضافة سعر المصنعية علما بأن السبائك الذهبيه تكون من عيار 24 أما العملات فتكون من عيار 21.