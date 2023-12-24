"شعبة الذهب": ننصح المواطنين بالشراء لتلك الأسباب

كشف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة العالمية، بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، هناك زيادة في الطلب عن المعروض، بجانب الأزمات الاقتصادية والحروب المستمرة، وتداعياتها في مصر.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، إنه لأول مرة يصل سعر الذهب لهذه الأرقام والأسعار غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الذهب الخام من الخارج، أحد العوامل التي تسببت أيضًا في زيادة أسعار الذهب.

شعبة الذهب: "إعفاءات الذهب" ساهمت في استقرار سعر الذهب

وأشاد مغربي، بمبادرة الحكومة للمصريين بالخارج بدخول الذهب إلى مصر، مشيرًا إلى ان هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار السعر وهبوطه بنسبة بسيطة، مضيفًا: "ننصح الناس بشراء الذهب، لأنه الملاذ الآمن، وهو استثمار طويل المدى، وليس قصير المدى".



وأوضح أن مجلس الوزراء المصري، وافق الشهر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.