سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-12-2023 بالجنيه المصرى والدولار للجرام والأوقية

يشغل أذهان الشباب مع اقتراب موعد زواجهم معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-12-2023 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا في محلات الصاغة بالأسواق، وذلك عقب إبقاء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي على سعر الفائدة بدون تغيير، مع تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض بليلة واحدة وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% وذلك على الترتيب، كما أن تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم وذلك عند مستوى 19.75%.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25/12/2023

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وعن أسعار الذهب في تعاملات أمس الأحد، فسجلت تحركا طفيفا للارتفاع، حيث ربح أسعار جرام الذهب عيار 21، نحو مبلغ 5 جنيهات خلال تعاملات الأحد، بعدما ارتفع بمبلغ 40 جنيها خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وعن قيمة مصنعية الشراء، فتتراوح ما بين 65 جنيها وحتى مبلغ 160 جنيها، طبق نوع الجرام، وتقل المصنعية بالجنيه الذهب وذلك مقارنة بالمشغولات الذهبية، حيث ستبلغ قيمة المصنعية على جرام الجنيه الذهب نحو مبلغ 50 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 نحو 3040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3474 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18 قيمة 2606 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين

وسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 24320 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى المستوى العالمي، حيث أن حافظ سعر الذهب اليوم بالدولار على آخر انخفاض سجله بنحو 14 دولارًا؛ مسجلًا 2053 دولارًا للأونصة، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.

وفي وقت سابق، حيث علق الدكتور إبراهيم عشماوي وهو مساعد أول وزير التموين، على الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار الذهب في مصر خلال الآونة الأخيرة.