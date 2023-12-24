متغير.. سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

ننشر لكم سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية، وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأحد 24-12-2023، ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، لذا يبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج بشكل يومي عن الأسعار عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

الجرام عيار 24 الآن



سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 3485.75 جنيه للبيع، و3474.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم



بلغ سعر الذهب عيار 22، حوالي 3195.25 جنيه للبيع، و3184.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 النهارده



حقق سعر الذهب عيار 21، نحو 3050 جنيه للبيع، و3040 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18 الآن



شهد سعر الذهب عيار 18، نحو 2614.25 جنيه للبيع، و2605.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 بكام



سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 2033.25 جنيها للبيع، و2026.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، حوالي 1742.75 جنيها للبيع، و1737.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 بكام



وصل سعر الذهب عيار 9، عند 1307.25 جنيهات للبيع، و1302.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24-12-2023، نحو 24400 جنيه للبيع، و24320 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية



وفي هذا الجانب، نستعرض لكم سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية، جاء علي النحو التالي:

عيار 24: 3485.75 جنيه مصري للبيع، و3474.25 جنيه مصري للشراء.

عيار 22: 3195.25 جنيه مصري للبيع، و3184.75 جنيه مصري للشراء.

عيار 21: 3050 جنيه مصري للبيع، و3040 جنيه مصري للشراء.

عيار 18: 2614.25 جنيه مصري للبيع، و2605.75 جنيه مصري للشراء.

عيار 14: 2033.25 جنيه مصري للبيع، و2026.75 جنيه مصري للشراء.

عيار 12: 1742.75 جنيه مصري للبيع، و1737.25 جنيه مصري للشراء.

عيار 9: 1307.25 جنيه مصري للبيع، و1302.75 جنيه مصري للشراء.