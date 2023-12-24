سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات الصباحية تأثرا بالبورصات العالمية بسبب غلق البورصة المصرية اليوم.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب ومتغيراتها في الأسواق على المستوي العالمي والمحلي في الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث أمس عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ولفت إلى أن أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 145 جنيه بنسبة ارتفاع 5% ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2885 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3463 جنيها وللشراء 3486 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3030 جنيها وللشراء 3050 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2597 جنيها وللشراء 2614 جنيها.

اسعار الذهب تشهد حالة من الهدوء اليوم بسبب توقف البورصة وستعاود التغير غدا مع فتح البورصة والتداول مره أخرى،

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

جائت توقعات أسعار الذهب العالمية وفق سعر الأونصة العالمية بحسب تداولات الأسبوع الماضي على مستويات إيجابية تفتح الباب أمام المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك بدعم من البيانات الأمريكية التي تشير إلى اقتراب الفيدرالي الأمريكي من خفض الفائدة بشكل مبكر في عام 2024.

وأشارت التوقعات إلي أنه يستمر الذهب المحلي في الارتفاع وتسجيل المستويات التاريخية في ظل الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع استمرار الترقب.