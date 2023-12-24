ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

أعلنت سنتامين، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري للذهب، عن حدوث زيادات ملموسة في احتياطات الذهب، وذلك في تقريرها السنوي المعلن مؤخرًا، نتيجة خطط التنقيب المتقدمة التي تنفذها الشركة والخبرات الجيولوجية المتميزة التي تمتلكها الشركة العالمية.

وأعلن عمرو حسونة، الرئيس التنفيذي لسنتامين مصر، عن زيادة احتياطات المعادن المؤكدة والمحتملة لمنجم السكري بنسبة 10٪ لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بتقدير الاحتياطي المعدني السابق والذي بلغ 5.3 مليون أوقية طبقًا لتقرير خطة عمر المنجم المعلنة أكتوبر الماضي.

زيادة احتياطات المعادن

في الوقت نفسه، فيما زادت احتياطات المعادن المؤكدة والمحتملة للمجموعة ككل بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 194 مليون طن بمتوسط درجة 1.23 جم/طن أو ما يعادل 7.7 مليون أوقية من الذهب المحتوى، نتيجة لنمو الاحتياطات في منجم السكري وتضمين احتياطات المعادن الأولية في منجم دوروبو في ساحل العاج. أما بالنسبة لموارد سنتامين المعدنية المؤكدة والمحتملة، فقد بلغت إجماليها 392 مليون طن بمتوسط تركيز جم/طن 1.06 أو ما يعادل 13.4 مليون أوقية.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "إنّ خبرتنا الجيولوجية المتطورة وفهمنا للطبيعة الجيولوجية لمنجم السكري أتاح لنا زيادة احتياطي الخام المؤكد والمحتمل بمقدار 500 ألف أوقية، ليصل الاحتياطي المؤكد إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بالتقدير السابق لاحتياطي خام الذهب والذي وصل إلى 5.3 مليون أوقية وتم ذكره في خطة العمر الإنتاجي للمنجم في أكتوبر الماضي".

خطة التنقيب 2024

وتضمن التقرير أيضًا خطط 2024 والتي تتضمن استمرار برنامج التنقيب الجيولوجي على مدار العام القادم ويستهدف نمو الموارد والاحتياطات عبر محفظة سنتامين، والتي تتضمن خطة الشركة لحفر 285000 متر في منجم السكري خلال عام 2024، مع التركيز على التحكم في الدرجة والحفر لدعم التخطيط القصير والمتوسط المدى، والحفر للتمديد على المدى الطويل، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تصدر النتائج الكاملة لحملة الحفر التجريبية لاستكشاف الصحراء الشرقية (EDX) التي تبلغ 16.000 متر في الربع الأول من 2024، وسيتم وضع برنامج عمل تابع على أساس تحليل النتائج.

وأضاف هورجان، أن سنتامين تمكنت من إنتاج أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب من منجم السكري منذ بدء الإنتاج في عام 2009، حيث يعد السكري أكبر أصول الشركة، وهو أكبر منجم للذهب في مصر وأول منجم حديث للذهب، وأحد أكبر المناجم الإنتاجية في العالم، ويُتوقع أن يستمر هذا المنجم في الإنتاج حتى عام 2035، لافتًا إلى أن سنتامين تمارس أنشطة التعدين المسئولة، إدراكًا منها لمسئوليتها في تطبيق أفضل ممارسات الأداء التشغيلي والمالي وتوفير فائدة ومزايا وقيم مضافة لجميع المساهمين".

وأوضح، أن سنتامين تعمل من خلال محفظتها الكبيرة من الأصول في مصر وغرب إفريقيا، على تطوير فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك مشروع دوروبو في ساحل العاج، وأكثر من 3000 كيلومتر مربع من أراضي التنقيب ذات الاحتمالية العالية لوجود خام الذهب في الدرع العربي النوبي في مصر.

نمو احتياطي الخام

وأشار هورجان، إلى أن الخطة الجديدة لعمر المنجم تأتي بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، وهو ما أدى لتحويل منجم السكري من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو.

وتابع، أن الشركة منذ عام 2020 من تحقيق نمو في احتياطي الخام قبل التعدين بلغ 3.5 مليون أوقية، متجاوزة هدفها المعلن من قبل بقيمة 3 ملايين أوقية، وقد جاء هذا النمو بفضل زيادة احتياطي الخام بمقدار 1.6 مليون أوقية في منجم السكري بالإضافة لاحتياطي الخام المبدئي والبالغ 1.9 مليون أوقية في منجم دوروبو في كوت ديفوار.

وأضاف هورجان، "أنّ التقدم الذي تمكنا من تحقيقه في 2023 يُعد شهادة على الفرص الجيولوجية للتنقيب عن الذهب في محفظة أعمالنا، بالإضافة لكفاءة الفريق الجيولوجي المتميز والذي يضم كوادر وخبرات استثنائية في سنتامين، واستثمارنا في التنقيب عن كتلة المعدن الخام، وخلال النصف الأول من 2024 سنعلن عن نتائج حملة التنقيب الأولية عبر محفظة مشروعاتنا الاستكشافية في مصر، كما سننشر أرقام احتياطي الخام المحدثة لمنجم دوروبو في كوت ديفوار كجزء من تطوير الجدوى الاقتصادية للمناجم التي ننقب فيها عن الذهب".