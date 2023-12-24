سعر جنيه الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة المصرية

زاد البحث عن سعر جنيه الذهب اليوم في مصر، وذلك عقب انفجار الأسعار في الصاغة المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب توتر الأوضاع في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري للحصول على القسط الثاني من القرض.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر يزيد وفقا للأسعار العالمية حيث يتم صناعته من عيار 21 والذي يزن نحو 8 جرامات والذي وصل سعره إلى 24360 جنيه ويتساوى بأسعار الذهب الخام دون مصنعية أو ضربية أو دمغة وذلك في ظل تصاعد أسعار المعدن الأصفر إلى مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 إلى 3050 جنيه.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 145 جنيه خلال الأسبوع الماضي فقط بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5% عقب ارتفاعه في البورصة العالمية بنسبة 1.6 % بقيمة 33 دولارا وذلك بسبب تراجع الدولار عقب صدور بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية مما عزز التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال مارس المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

سجل الجرام من الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية نحو 3480 جنيه للبيع و3457.25 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 5.75 نقطة.

سجل الجرام من الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية نحو 3190 جنيه للبيع و3169 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

سجل الجرام من الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 3045 جنيه للبيع و3025 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

سجل الجرام من الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية نحو 2610 جنيه للبيع و2592.75 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 4.25 نقطة.

سجل الجرام من الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية نحو 2030 جنيه للبيع و2016.75 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 3.25 نقطة.

سجل الجرام من الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية نحو 1740 جنيه للبيع و1728.5 جنيه للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 2.75 نقطة.

أسعار الذهب بالدولار الأمريكي

سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 2054$ للبيع و2053$ للشراء وذلك بمعدل صعود وصل إلى نحو 1 نقطة.