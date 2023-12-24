الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-12-2023 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

يرتبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتوضيح طبيعة الاقتصاد في البلدين من حيث تحويل العملات خاصة للعاملين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2215 جنيه للشراء
8.2479 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي  3.7500 ريال للدولار الواحد.
 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات في مصر اليوم .. دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. يورو
33.8546 جنيه للشراء 
33.9736 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. جنيه إسترلينى
39.0483 جنيه للشراء 
39.1837 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. فرنك سويسرى
35.8872 جنيه للشراء 
36.0212 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. 100 ين يابانى
21.6052 جنيه للشراء 
21.6778 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. دينار كويتى
100.3202 جنيه للشراء 
100.6689 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. درهم اماراتى
8.3973 جنيه للشراء 
8.4244 جنيه للبيع 

أسعار العملات في مصر اليوم .. اليوان الصينى
4.3162 جنيه للشراء 
4.3306 جنيه للبيع 
 

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سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

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