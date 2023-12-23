وزير المالية يشهد قرعة "تأشيرات الحج" للعاملين بالوزارة

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الثمانية والثلاثين للحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، معربًا عن أصدق التهاني للعاملين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة، قائلًا: «ادعوا لمصر.. بدوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار».

وأكد أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن 203 من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم 26 اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

وأوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام 13 جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين 24 شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

والفائزون بتأشيرات الحج هم: محمد عبدالمحسن محمود عطية، أميمة فوزي محمد عبدالقادر، منال محمد عبدالحميد محمد «الديوان العام»، ومحمد عبدالوهاب محمد، داليا إبراهيم حسين إبراهيم، زينب علي محمد أحمد «قطاع الوكيل الدائم»، وفادي فاروق عبدالفتاح موسى، وليلى محمد إبراهيم عبدالحليم، وأمل سعيد محمد عمر هيكل، وعبدالحليم دياب عبدالحليم دياب، واعتدال محمود عبدالعال، حنفي محمود طايع مرسي، وأحمد سيد محمود عوض، ودعاء قابيل حسين الخطيب، منير عبدالنبي عبدالعزيز عبدالنبي، وجمال طنطاوي منير يوسف، وأمل محمد محمد لبن، وإيمان يوسف محمد طمان، وراوية عبدالعليم دسوقي خالد «مصلحة الضرائب المصرية» ورضا عبدالمنعم محمد مبروك، وشعبان محمد محمد السيد، وعبير السيد وعبدالسلام إبراهيم، وأحمد علي حسن علي، وطارق جابر إبراهيم شعبان، وكريمة فتح الله أحمد محمد أبوزيد، وطلعت محمد إبراهيم صقر «مصلحة الجمارك» ومروة علي طه عبدالجواد، وفاطمة إمام أحمد رجب، ومديحة عبدالواحد محمد عبدالواحد «الضرائب العقارية» ونجلاء فتحي محمد علي صقر، وهالة عبدالعليم أحمد خطاب، وآمال محمد محمد أبوكبير، وهالة محمد حسين السنباوي، ومنال محمد فتحي عبدالمؤمن، وسومة عبدالوهاب محمد السيد، ومحمد فاروق مرسي البرقي «قطاع الحسابات والمديريات المالية»، والذين اقتربوا من سن المعاش هم: جميل عبدالحكيم علي صالح من مصلحة الضرائب، وعبدالفتاح أحمد عبدالكريم من مصلحة الجمارك.

حضر مراسم إجراء القرعة أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.