الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر جرام الذهب عيار 24.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.. من كلمات البحث الأكثر انتشارًا عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 قيمة 3463 جنيه حسب آخر الاسعار التى أعلنت عنها بورصة الذهب مساء اليوم بزيادة تصل إلى 32 جنيه للجرام عن سعر أمس الخميس.

وكان جرام الذهب عيار 24 سجل أمس الخميس 21 ديسمبر قيمة 3429 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

وشهدت أسعار الذهب فى محلات الصاغة أرتفاعا كبيرا وغير مسبوق طيلة الأيام الماضية وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة:

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

عيار 21

عيار 21 سجل اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 قيمة 3030 جنيه بزيادة 30 جنيه عن سعر أمس ، الخميس، حيث سجل 3000 داخل محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 18

وسجل عيار 18 اليوم الجمعة 22 ديسمبر قيمة 2597 جنيها بزيادة 25 جنيه تقريبا عن سعر أمس حيث سجل ليلة أمس ، الخميس ، 21 ديسمبر سعر 2571 بزيادة

سعر الذهب عيار 14

وسجل عيار 14 اليوم الجمعة قيمة 2020 جنيها بزيادة 20 جنيه عن سعر أمس الخميس 21 ديسمبر حيث سجل فى محلات الصاغة قيمة 2000 جنيه .

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر جنيه الذهب اليوم فى مصر لـ 24240 جنيها بينما سجل أمس داخل سوق الصاغة الخميس 21 ديسمبر قيمة 23960 وبذلك يكون أرتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بـ 280 جنيه عن سعر أمس

سعر الذهب عالميا

سعر أونصة الذهب بالدولار

وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها حيث سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2055 دولار للأونصة وكانت سعرها ليلة أمس الخميس 21 ديسمبر هو 2040 دولار .

وتسير العديد من التقارير المهتمة بالاقتصاد والذهب إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت عامل مهم خلف أرتفاع أسعار الذهب عالميا لكونها أدت إلى أرتفاع نسبة العرض والطلب لكون الذهب ملاذا آمنا فى ظل الحرب والتغيرات السياسية.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 سجل عيار 18 اليوم الجمعة 22 ديسمبر الجنية الذهب سجل عيار 14 اليوم الجمعة قيمة 2020 سعر الذهب عالميا

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