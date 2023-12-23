سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

يبحث الملايين من المواطنين المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-12-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك مع اقتراب موسم عمرة رجب ورغبة المعتمرين المصريين في توفير العملة السعودية خلال رحلة العمرة داخل الأراضي المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أعلن البنك المركزي السعودي تراجع العملات الأجنبية أمام الريال خلال تعاملات السبت 23 ديسمبر حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار نحو 3.75 ريال في حين سجل الجنيه الاسترليني نحو 4.75 ريال والفرنك السويسري بلغ قيمته نحو 4.35 ريال واليورو الاوربي وصل إلى 4.115 ريال والين الياباني سجل نحو 0.0261 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك مصر بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سُعرت العملة السعودية في بنك الإسكندرية بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



استقرار في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 8.24 جنيه في عملية الشراء و8.25 جنيه في عملية البيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل الريال في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال في بنك فيصل الإسلامي إلى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى بنك المتحدة 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.