سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 22/12/2023 واسعار العملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد اجتماع البنك المركزي امس الخميس، من اهم ما يبحث عنه المصريون في جميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة سعر اليوم في مصر اليوم وسعر الدولار اليوم في مصر 2023 وكذلك اسعار العملات في مصر اليوم.

قرارات البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.93 للشراء و30.84 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي

شراء 30.75

بيع 30.85

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء 30.75

بيع 30.85

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك cib

30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC

31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Citibank

31.05 جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Standard Chartered

31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك BNP Paribas

31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Barclays

31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

اقرأ ايضا

اسعار العملات في مصر اليوم

اسعار العملات في مصر اليوم.. يورو للبيع 33.85 وللشراء 33.97

اسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى للبيع 39.04 وللشراء 39.18

اسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى للبيع 35.88 وللشراء 36.02

اسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى للبيع 21.60 وللشراء 21.67

اسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى للبيع 8.22 وللشراء 8.24

اسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى للبيع 100.32 وللشراء 100.66

اسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى للبيع 8.39 وللشراء 8.42

اسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى للبيع 4.31 وللشراء 4.33