الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يبحث أصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، مع زيادة حجم الإقبال على أداء فريضة العمرة وانشغال الكثير بسعر الريال السعودي.

وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023  ، فبالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفع بقيمة قرشين خلال تداولات امس وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري حيث سجل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيها للشراء و8.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري نحو 8.19 جنيها للشراء و8.22 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك مصر نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.22 جنيها للبيع.
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي  نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية  نحو 8.20 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة  نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير نحو 8.21 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك المصرف المتحد نحو 7.95 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك البركة نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري والدولار

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 22-12-2023 ٠٫٢٧ دولار أمريكي

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 1 ريال سعودي = 3,735 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 5 ريال سعودي = 18,675 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 10 ريال سعودي = 37,350 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 25 ريال سعودي = 93,375 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 50 ريال سعودي = 186,750 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 100 ريال سعودي = 373,500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 500 ريال سعودي =  1,867,500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 1000 ريال سعودي = 3,735,000 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 5000 ريال سعودي = 18,675,000 ليرة سورية

10000 ريال سعودي = 37,350,000 ليرة سورية

 

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