يبحث أصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، مع زيادة حجم الإقبال على أداء فريضة العمرة وانشغال الكثير بسعر الريال السعودي.

وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، فبالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفع بقيمة قرشين خلال تداولات امس وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري حيث سجل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيها للشراء و8.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري نحو 8.19 جنيها للشراء و8.22 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك مصر نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.22 جنيها للبيع.



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية نحو 8.20 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير نحو 8.21 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك المصرف المتحد نحو 7.95 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك البركة نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 22-12-2023 ٠٫٢٧ دولار أمريكي

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