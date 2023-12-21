الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

مع تحديد موعد الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة، والسفر إلى خارج مصر يكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري والدولار عبر جوجل.

واستقرت أسعار الريال السعودي بمنتصف التعاملات اليومية في البنوك الحكومية بمصر، وسجل بالبنك المركزي نحو 8.2202 جنيه للشراء، ومبلغ 8.2465 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي والدولار اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21 ديسمبر في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بقيمة 8.2202 جنيه للشراء و8.2465 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بقيمة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 ديسمبر في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 ديسمبر في بنك القاهرة بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 ديسمبر في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بقيمة 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر ليسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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