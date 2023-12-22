سجلت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت استقرار عند الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية ديسمبر الجاري، وبلغ سعر الحديد الاستثماري وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 39050 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-12-2023.

سعر الحديد اليوم

استقر سعر الحديد عن الارتفاعات التي سجلها منذ بداية ديسمبر الجاري بعد أن قررت بعض الشركات العاملة في السوق رفع سعر طن الحديد وعلى رأسها شركة حديد عز، وجاء سعر الحديد اليوم كالتالي:

سعر الحديد الاستثمارى 39050 جنيها.

سعر الحديد عز: 40891 جنيها.

سعر الحديد المصريين: 39500 جنيه.

سعر الحديد عطية: 39200 جنيه.

سعر الحديد العشرى: 39000 جنيه

سعر الحديد المعادى: 38500 جنيه.

سعر الحديد مصر ستیل:39000 جنيه.

سعر الحديد العتال: 39500 جنيه.

سعر الحديد الكومى: 38000 جنيه.

سعر الحديد المراكبى: 39500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادى: 2288 جنيها.

سعر أسمنت الواحة المخلوط: 1130 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح: 1750 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض: 3600 جنيه.

سعر الأسمنت سوبر سيناء: 3450 جنيهًا.

سعر الأسمنت النصر: 1700 جنيه.

سعر الأسمنت وادى النيل: 1680 جنيها.

سعر الأسمنت المخصوص: 1700 جنيه.

سعر أسمنت الواحة الأبيض: 3550 جنيهًا.

سعر الأسمنت طرة: 1710 جنيهات.

سعر الأسمنت السهم: 1680 جنيها.

سعر أسمنت سيناء 42.5: 1،830 جنيها.

سعر أسمنت أسيوط: 1،860 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل: 1،900 جنيه.

سعر أسمنت المعلم: 1،880 جنيها.

سعر أسمنت جنوب الوادي: 1،890 جنيها.

سعر أسمنت السهم: 1،890 جنيها.

أسمنت السويس: 1،920 جنيها.

سعر أسمنت حلوان: 1،920 جنيها.

سعر أسمنت العسكري: 1،880 جنيها.

سعر أسمنت المخصوص: 1،920 جنيها.