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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع زيادة سعر الأونصة.. ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر

الذهب
الذهب

يتزايد معدلات البحث من خلال مؤشر “جوجل” حول سعر جرام الذهب عيار 18 بعدما سجل عيار 21 ارتفاعا غير مسبوق مع تثبيت الفائدة داخل البنك الفيدرالى الامريكي حيث سجل جرام الذهب عيار 21 قيمة الـ 3000 جنيه وأيضا تزامنا مع أرتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2571 جنيه للبيع، مقابل 2562 للشراء فى سابقة لم تحدث تاريخيا وذلك رغم  تثبيت قيمة الفائدة داخل الفيدرالى الأمريكى مؤخرا ، كما واصل جرام الذهب عيار 14 الارتفاع ليسجل 2000 جنيه للبيع، و1993 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

وفي سياق متصل، سجل سعر الذهب عيار 21 تزامنا  مع ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار في البورصات العالمية أرتفاعا تاريخيا  فى مصر أيضا ليصل إلى سعر الـ 300 للجرام الواحد 

وعلى نفس المنوال سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر تداولا فى مصر قيمة 3417 جنيه للجرام للشراء و3428 للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بقيمة 1000 جنيه بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليسجل الآن 24000 جنيه للبيع، مقابل 23920 جنيها في حالة الشراء

سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 

 

وارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا بالدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023  رغم تثبيت سعر الفائدة فى الفيدرالى الأمريكى نظرا لتأثر سعر الاونصة عالميا بحالة العرض والطلب وتكلفة الانتاج ليسجل سعر الاونصة قيمة  2034 دولارا للبيع، و2033 دولارا للشراء

أسباب ارتفاع الذهب فى مصر

رغم تثبيت سعر الفائدة فى البنك المركزى المصرى الساعات الماضية إلا أن سوق الصاغة شهد ارتفاعا فى أسعار الذهب وذلك يعود لأسباب عدة ومنها  تأثرا الاستثمار فى الذهب بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك يتأثر بحالة العرض والطلب فكلما زاد الطلب كلما زاد السعر، إضافة لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

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سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

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