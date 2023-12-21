سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية، كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها بين المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وسجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في التعاملات.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الجرام عيار 24 الآن



استقر سعر الذهب عيار 24، نحو 3428 جنيه للبيع، و3400 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 22 اليوم



وبلغ سعر الذهب عيار 22، حوالي 3142.75 جنيه للبيع، و3116.75 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 21 النهاردة



وثبت سعر الذهب عيار 21، نحو 3000 جنيه للبيع، و2290 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18 الآن



وحافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند قيمة 2571 جنيه للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 14



كما حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره عند قيمة 2000 جنيه للبيع، 1983.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 12



أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 1714.25 جنيه للبيع، 1700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس



سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 24000 جنيه للجرام.



سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

عيار 24: 3428.5 جنيه للبيع، و3417.25 جنيه للشراء.

عيار 22: 3142.75 جنيه للبيع، و3132.5 جنيه للشراء.

عيار 21: 3000 جنيه للبيع، و2990 جنيه للشراء.

عيار 18: 2571.5 جنيه للبيع، و 2562.75 جنيه للشراء.

عيار 14: 2000 جنيه للبيع، و1993.25 جنيه للشراء.

عيار 12: 1714.25 جنيه للبيع، و1708.5 جنيه للشراء.

عيار 9: 1285.75 جنيه للبيع، و1281.5 جنيه للشراء.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3.473 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8.682.5 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 17.365 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام: 34.730 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام: 69.460 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: 108.010.3 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام: 173.650 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 347.300 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام: 1.736.500 جنيه مصري.