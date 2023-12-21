الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية، كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها بين المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وسجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في التعاملات.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الجرام عيار 24 الآن 
 

استقر سعر الذهب عيار 24، نحو 3428 جنيه للبيع، و3400 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 22 اليوم 
 

وبلغ سعر الذهب عيار 22، حوالي 3142.75 جنيه للبيع، و3116.75 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 21 النهاردة 
 

وثبت سعر الذهب عيار 21، نحو 3000 جنيه للبيع، و2290 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18 الآن 
 

وحافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند قيمة 2571 جنيه للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 14
 

كما حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره عند قيمة 2000 جنيه للبيع، 1983.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 12
 

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 1714.25 جنيه للبيع، 1700 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 بالجنيه المصري والدولار

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس
 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم  بقيمة 24000 جنيه للجرام.


سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده للبيع والشراء بالمصنعية

عيار 24: 3428.5 جنيه للبيع، و3417.25 جنيه للشراء.
عيار 22: 3142.75 جنيه للبيع، و3132.5 جنيه للشراء.
عيار 21: 3000 جنيه للبيع، و2990 جنيه للشراء.
عيار 18: 2571.5 جنيه للبيع، و 2562.75 جنيه للشراء.
عيار 14: 2000 جنيه للبيع، و1993.25 جنيه للشراء.
عيار 12: 1714.25 جنيه للبيع، و1708.5 جنيه للشراء.
عيار 9: 1285.75 جنيه للبيع، و1281.5 جنيه للشراء.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3.473 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8.682.5 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 17.365 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام: 34.730 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام: 69.460 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: 108.010.3 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام: 173.650 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 347.300 جنيه مصري.
سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام: 1.736.500 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا

تباين التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بكام سعر الجرام عيار 24 الآن سعر الجرام عيار 22 اليوم سعر الجرام عيار 21 النهارده سعر الجرام عيار 18 الآن سعر الجرام عيار 14 سعر الجرام عيار 12 سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

مواد متعلقة

هنا موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

رابط صحيفة أحوال معلم أزهر بالرقم القومي.. الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بالاسم فقط.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية الساعات القادمة.. تفاصيل

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 أزهر

الأكثر قراءة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

معلول: لم يحالفنا التوفيق فى التأهل للنهائى وأمامنا فرصة لاقتناص البرونزية

بشرى سارة لمستحقي المعاش.. موعد زيادة المعاشات 2024

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة