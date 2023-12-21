الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 بالجنيه المصري والدولار

جريدة الدستور

يبحث المواطنون عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 بالجنيه المصري والدولار بسبب الهزات العنيفة التي يواجهها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا بسبب الأزمات التي تضرب البورصات العالمية في الأسابيع الأخيرة بسبب حرب غزة وتغيرات الملاحة العالمية في الممرات الملاحية الكبيرة، لذا هناك إقبال كثير في شراء الذهب باعتباره زينة وخزينة ووعاء ادخاري آمن.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم 

وفي بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في مصر شهد سعر جرام الذهب ارتفاعًا كبيرًا في جميع عيارات الذهب، وقد تصدر العيار 21 بالمصنعية "بيع وشراء" محرك البحث جوجل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في محلات الصاغة داخل القاهرة والمحافظات، وذلك في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار.

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023

 وفي إطار حرص الدستور على تزويد القراء بتحديثات الأسعار على مدار الساعة؛ نرصد في هذا التقرير سعر الذهب الآن في الصاغة وبالدولار  اليوم الخميس 21-12-2023. 

سعر جرام الذهب بالمصنعية في الصاغة 

تختلف قيمة المصنعية التي يقوم صاحب محل الصاغة بإضافتها إلى سعر  معدن الذهب الرسمي كما على الشاشات من محافظة إلى أخرى، حيث يتم تقديرها بنسبة تتراوح بين 5 و10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة وفقًا لكل منطقة. 

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر  جرام الذهب اليوم عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس حيث بلغ 3428 جنيهًا للجرام الواحد في عمليات البيع، بزيادة قدرها 59 جنيهًا عن السعر السابق، بينما بلغ سعر الشراء 3417 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 21، فقد ارتفع إلى 3000 جنيه للبيع و2990 جنيهًا للشراء صباح اليوم الخميس، بزيادة قدرها 57 جنيهًا مقارنة بالأمس. يُذكر أن عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في أسواق الصاغة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تم رصد ارتفاع جديد في أسعار الذهب عيار 18 خلال صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر، حيث وصل سعر الجرام الواحد إلى 2571 جنيهًا للبيع و2562 جنيهًا للشراء في الصاغة المصرية، بزيادة تقدر ب 43 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس. 

 أسعار الذهب عيار 14

أما عيار الذهب 14 فقد وصل سعر الجرام إلى 2000 جنيه للبيع و1993 جنيهًا للشراء، بزيادة تقدر ب 48 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار اليوم 21 ديسمبر 2023

سعر الذهب عالميًا يستمر في الارتفاع بالدولار خلال تداولات البورصات العالمية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 2034 دولارًا مقابل 2033 دولارًا في حالة الشراء.

إقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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