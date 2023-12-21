أسعار الأعلاف.. سعر أردب الذرة وفول الصويا اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12400 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، وسعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14600 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 30000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 31500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:31500 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ” ارضه بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 11200 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين ” محلى”: 42500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 8950 جنيها الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن العلف نامى 22200 جنيه للطن فى حين سجل طن العلف ناهى 22100 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19000 جنيه للطن، سجل سعر طن علف بياض 14%بـ 18000 جنيه.