أسعار العلف البادي والناهي اليوم الأثنين 18 سبتمبر

شهدت أسعار العلف بادي اليوم استقرارًا في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا في الأسعار على مدار الأسبوع الماضي.

أسعار العلف اليوم الاثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين.

أسعار العلف بادي 23% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19250 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19800 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع .

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة رويال فيد 20000 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19300 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 19690 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان 19200 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

أسعار العلف بادي نامي 21% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19150 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19600 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة رويال فيد 19615 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19800 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة اعلاف الوادي 19200 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان 19100 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

أسعار العلف ناهي 21% اليوم

سجلت أسعار علف بادي 19500 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف نامي 19200جنيها للطن.

سجلت أسعارعلف ناهي 19100 جنيها للطن.

سجلت أسعارعلف بادي نامي 19000 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14 16200 جنيها للطن.

سجلت أسعارعلف بياض 16 16800 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف بياض 18 17000 جنيها للطن.