الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار عمرة رجب 1445.. تكلفة العمرة للأطفال بجميع الأعمار

عمرة رجب
عمرة رجب

أسعار عمرة رجب 1445 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا الموسم 1445/2024 حيث أعلنت شركات السياحة المصرية تكلفة أداء العمرة خلال موسم رجب الذي يبدأ في منتصف شهر يناير المقبل 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

أسعار عمرة رجب 1445

تختلف أسعار عمرة رجب 1445 باختلاف مدة الإقامة ومستوى خدمات الفندق في المملكة العربية السعودية هذا العام وفقا لأسعار صرف العملة السعودية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وحيث جاءت تكلفة العمرة وفقا لبرامجها كما يلي:-

البرنامج الأول

سعر الفرد في الغرفة الرباعية مدة الإقامة بمدينة مكة المكرمة 10 ليالي و4 ليالي في المدينة المنورة نحو 28950 جنيه.

البرنامج الثاني

سعر الفرد في الغرفة الرباعية مدة الإقامة بمدينة مكة المكرمة 10 ليالي و4 ليالي في المدينة المنورة نحو 31950 جنيه.

البرنامج الثالث

سعر الفرد في الغرفة الرباعية مدة الإقامة بمدينة مكة المكرمة 5 ليالي و4 ليالي في المدينة المنورة نحو 31400 جنيه.

البرنامج الرابع

سعر الفرد في الغرفة الرباعية مدة الإقامة بمدينة مكة المكرمة 5 ليالي و4 ليالي في المدينة المنورة نحو 33500 جنيه.

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تكلفة العمرة للأطفال

وضعت شركات السياحة المصرية برامج لأداء مناسك العمرة للأطفال خلال موسم رجب وجاءت كما يلي:-

تكلفة العمر الرضيع من سن يوم إلى سنتين تبلغ 21 ألف جنيه.

تكلفة العمر الرضيع من سنتين إلى 12 سنة تبلغ 24 ألف جنيه.

تكلفة العمر الرضيع من فوق سن ال 12 سنة بتكلفة سعر الفرد الكامل.

 

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تكلفة العمرة في شهر رجب 1445

تكلفة البرامج السابقة لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي 1445/2024 تشمل ما يلي:-

ألتزام شركات السياحة باستخراج تأشيرة السفر للمعتمرين.

الإلتزام بأن تكون تذكرة الطيران على الخطوط السعودية.

تشمل البرامج السابقة المزارات بداخل المدينة المنورة ومكة المكرمة.

تشمل البرامج السابقة الانتقالات داخل المملكة العربية السعودية باستخدام اتوبيسات حديثة مكيفة.

تلتزم شركات السياحة المصرية بتوفير مشرفين ذو خبرة للمعتمرين طول مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية.
 

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