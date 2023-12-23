تحديث يومي.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

ننشر أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت، حيث يتسأل عدد كبير من المواطنين على أسعار الدولار في البنوك وهو ما يزيد من ظهور اسعار الدولار عبر محرك البحث جوجل، ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن اسعار الدولار فى البنوك وذلك من أجل التسهيل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الدولار فى البنوك.



سجل الدولار نحو 30.82 جنيه في عملية الشراء و30.95 جنيه في عملية البيع في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم فى مصر ٢٠٢٣ تحديث يومي



العملة الأمريكية وصلت إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري ٢٠٢٣

عملة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وذلك في بداية التعاملات.



سعر الدولار فى البنك الكويتي في مصر اليوم ٢٠٢٣

استقر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى المصرف المتحدة فى ٢٠٢٣

يتداول الدولار في المصرف المتحد بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي ٢٠٢٣

يتداول البنك الأهلي الدولار بنحو 30.70 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الاجنبية اليوم ٢٠٢٣

اليورو الأوروبي 33.84 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني 39.04 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي 100.184 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع.

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