السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

كشف مسئولون في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم، لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

فتح معبر كرم أبوسالم 

وقالت الشبكة الأمريكية: عندما انهارت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، كانت المخاوف المباشرة لمسئولي إدارة بايدن ذات شقين: مصير الرهائن المتبقين في غزة، وتأثير استئناف القتال على الحصول على المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وفي تلك المرحلة، لم يتم السماح بدخول المساعدات التي كانت هناك حاجة إليها بشدة إلى القطاع المحاصر إلا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

txt

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عدد كبير من جنود الاحتلال في شمال غزة

ضغوط أمريكية 

ووفقًا للتقرير الأمريكي، ففي الأيام التي تلت ذلك، كثف الرئيس جو بايدن وكبار دبلوماسييه الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح معبر حدودي إضافي في كيرم شالوم، لزيادة تدفق المساعدات، وفقًا لمسئولين كبار في الإدارة كانوا أول من شاركوا تفاصيل كيفية حدوث ذلك. 

وقال المسئولون: إن الجهود المبذولة لفتح المعبر استغرقت أسابيع من المفاوضات المكثفة والمناشدات الشخصية.

وتابعوا: كان الأمر شبه مستحيل، موضحين: إنه بحلول نوفمبر، كانت 200 شاحنة كحد أقصى تدخل يوميًا إلى القطاع عبر معبر رفح، بغض النظر عن حجم العمل الذي يقوم به الجانبان المصري والإسرائيلي لزيادة المساعدة.

ولم يكن ذلك كافيًا من وجهة نظر الولايات المتحدة، التي ضغطت على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات، خاصة خلال الهدنة التي استمرت أسبوعًا وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المسئولون: "بات من الواضح أنه بدون فتح معبر كرم أبوسالم الإسرائيلي، فإن المساعدات التي تدخل غزة ستكون مقيدة بالقيود المفروضة على معبر رفح".

txt

قتلى ومصابون فى صفوف الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة

وأوضحوا: تم طرح فكرة فتح معبر كرم أبوسالم في وقت مبكر، بما في ذلك خلال زيارة بايدن إلى تل أبيب في الأسابيع التي تلت الهجمات، وقال مسئول كبير في الإدارة: إن بايدن سمع من القادة الإسرائيليين الذين أخبروه بأنه لا ينبغي أن تدخل أي مساعدات إلى غزة عبر إسرائيل حتى تطلق حماس سراح جميع الرهائن لديها، وكلف مسئولين أمريكيين بالتفاوض من أجل فتح معبر كرم أبوسالم.

وقال المسئول: إن بايدن أثار هذه القضية في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 21 نوفمبر، حيث طلب بايدن أيضًا زيادة الوقود من 160 ألف لتر خلال فترة التوقف إلى 180 ألف لتر، وقد طلب بايدن على وجه التحديد فتح معبر كرم أبوسالم للتفتيش أولًا، لتخفيف العبء عن معبر رفح، وقال مسئول أمريكي: إن نتنياهو لم يكن ملتزمًا.

نتنياهو إرهاب حكومة نتنياهو إقالة نتنياهو الاحتلال كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم

مواد متعلقة

"مهد المسيح" ببيت لحم تلغى احتفالات عيد الميلاد حدادًا على شهداء غزة

الجارديان: خطة الاحتلال لإغراق أنفاق غزة "إبادة جماعية"

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة الأسابيع المقبلة

نيويورك تايمز: الاحتلال استخدم القنابل "الأكثر تدميرًا" فى غزة.. ومسئول إسرائيلى: سننظر لاحقًا فى الأمر

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

نيويورك تايمز: واشنطن على خلاف مع الحلفاء بسبب غزة

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

بعد أزمة كولورادو.. ما فرص عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الحكم فى دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال