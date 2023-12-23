قتلى ومصابون في صفوف الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن قتلى ومصابون في صفوف جنود الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

5 آلاف جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال، أعلن أن هناك 5 آلاف جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، وكان قسم إعادة التأهيل الإسرائيلي أعلن أنه يستقبل يوميًا بمعدل 60 مصابًا جديدًا، وهذه الأرقام لا تشمل القوات النظامية.

وتقع الإصابات في صفوف القوات النظامية ضمن المسئولية المباشرة للجيش الإسرائيلي، حيث بلغ عدد الإصابات في صفوف القوات النظامية ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر، بجانب مئات القتلى في صفوف الاحتلال.