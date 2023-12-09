القاهرة الإخبارية: أرقام مفاجئة فى أعداد المصابين بين صفوف جنود الاحتلال (فيديو)

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك 5 آلاف جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، وكان قسم إعادة التأهيل الإسرائيلي أعلن أنه يستقبل يوميًا بمعدل 60 مصابًا جديدًا، وهذه الأرقام لا تشمل القوات النظامية.

وأضافت أبوشمسية، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الإصابات في صفوف القوات النظامية تقع ضمن المسئولية المباشرة للجيش الإسرائيلي، وكان الجيش أعلن أن عدد الإصابات في صفوف القوات النظامية بلغ ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر، بجانب مئات القتلى في صفوف الاحتلال.

التحليلات العسكرية تشير لخسارة ألفي جندي

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أن هناك 2000 عسكري إسرائيلي في غزة أصبحوا معاقين، لافتة إلى أن التحليلات العسكرية تشير لخسارة ألفي جندي، لأن هؤلاء المعاقين لن يكونوا قادرين على إتمام العمليات ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في مراحل مقبلة، أو إذا كانت هناك حروب قادمة.