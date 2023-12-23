عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال قطاع غزة.

وأشارت "القسام"، في بيان، اليوم السبت، إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع وقذائف تي بي جي المضادة للأفراد والتحصينات.

ولفتت إلى إيقاع عدد كبير من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، وإصابة العشرات بجروح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب إحدى الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقامت بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلت 8 من كوادرها، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

سلسلة غارات عنيفة وسط غزة

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان، ومنطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفًا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.