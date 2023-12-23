السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يونيسيف: 80 % من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، وتشير تقديراتها إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

استمرار تزايد خطر المجاعة

وذكرت في بيان صدر عنها، أن هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة.

نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية

وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت: يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملًا.

وفي تقرير، صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

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زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق توجه مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالتحية والشكر إلى الأشقاء العرب من ممثلي مجلس التعاون العربية الإسلامي بالأمم المتحدة في أعقاب إقرار مجلس الأمن قرارا يستهدف زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، مساء الجمعة، الدور المصري البارز في إنجاح التوصل إلى القرار، قائلا: مصر اتخذت دور القيادة في المفاوضات، ووزير الخارجية سامح شكري كان قد أرسل مسودة مشروع القرار منذ نوفمبر.

وأشار إلى سعي مصر الداعم منذ بدء العدوان إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: الأشقاء في مصر دفعوا بشدة إلى هذا الهدف، ونحن نثق بهم لمساعدتنا على إدخال المزيد من الشاحنات المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

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