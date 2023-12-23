جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي في شمال إسرائيل، ليصل عدد قتلاه في العمليات البرية إلى 140، و472 جنديًا منذ 7 أكتوبر.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه تم التعرف على الجندي "وهوعميت هود زيف هيد، 19 عامًا، من الكتيبة 71 في اللواء 188 مدرع، من روش هعاين، وقتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية استهدف منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك".

كما أوضح جيش الاحتلال أن حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 1952 جريحًا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 784 جريحًا.

ومنذ 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل شن آلاف الغارات الجوية إلى جانب هجوم بري عنيف على قطاع غزة، مما أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

حصيلة ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة

وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في حصيلة غير نهائية على القطاع 20 ألفًا و57 شهيدًا، و53 ألفًا و320 جريحًا، حسب وزارة الصحة في غزة، التي أوضحت في بيانها أن 5 آلاف من الجرحى في حالات خطرة ومعقدة ويجب إخراجهم للعلاج في الخارج لإنقاذ أرواحهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إنه من بين 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر فإنه لم يخرج للعلاج سوى 411 موطنًا فقط، مؤكدًا رصد ما يزيد على 50 ألف سيدة حامل، ونحو 900 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.

وفي حديثه عن الوضع الصحي في القطاع، أشار القدرة إلى عجز المستشفيات والطواقم الطبية في رفح عن تقديم الخدمات المنقذة للحياة، وأن المدينة أصبحت منكوبة من الناحية الصحية.

وشدد القدرة على أن الاحتلال وضع سكان شمال غزة في دائرة الموت بالاستهداف المباشر أو القتل لعدم توفر الخدمات الصحية، وأنه لا يزال يستخدم المساعدات الطبية سلاحًا لقتل المزيد من الضحايا في القطاع.