الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

غزة
غزة

كشفت مراسلة الغد من غلاف غزة، عن آخر تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، وتفاصيل المعارك الدائرة بين جيش الاحتلال وحماس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه عثر على بطاقة هوية، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وذلك في منزل شقيقته جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المراسلة أن الاحتلال حاول اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف أكثر من 7 مرات على مدار الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتباهي على ما يبدو بالعثور على هوية الضيف.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استولى على بطاقة هوية محمد الضيف من منزل شقيقته في جنوب قطاع غزة، وذلك من قبل الكتيبة 82 التابعة للواء السابع مدرعات.

وأوضحت أن جيش الاحتلال أعلن لاحقا تفجير منزل شقيقة محمد الضيف، حيث عثر على أوراق شخصية مزعومة للقيادي الفلسطيني.

قطاع غزة الغد حماس كتائب القسام

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