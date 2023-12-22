جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة إلى 471 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين خلال القتال في غزة، ليصل عدد قتلاه في العمليات البرية إلى من 139 إلي 471 منذ يوم 7 أكتوبر.

أسماء وبيانات القتلى

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم التعرف على الجنود وهم الملازم شاي أييلي، 21 عامًا، طالب في كتيبة الكرمة، مدرسة الضباط، جندي في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والثاني سيرجنت درجة أولى (احتياط) تل شوع، 31 عامًا، جندي في كتيبة الهندسة 7071، لواء كريتي 4، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة خلال القتال في غزة، حسبما أوضحت تايمز أوف إسرائيل.

هذا، وكان جيش الاحتلال أعلن، أمس الخميس، أنه في المراحل النهائية لطرد مقاتلي حماس من شمال غزة، لكن لا يزال أمامه أشهر من القتال في الجنوب.

استشهاد ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وأكثر من 51 ألف جريح

وأسفرت الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى استشهاد ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وأكثر من 51 ألف جريح، وقد تم طرد حوالي 1.9 مليون من سكان غزة - أكثر من 80٪ من السكان- من منازلهم، ويتكدس الكثير منهم في ملاجئ الأمم المتحدة.

كما دفعت الحرب القطاع الصحي في غزة إلى الانهيار. ولا تزال تسعة مرافق صحية فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، وتقع جميعها في الجنوب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأفاد عمال الإغاثة في منظمة الصحة العالمية أمس الخميس عن مشاهد "لا تطاق" في مستشفيين زاروهما في شمال غزة، فالمرضى طريحو الفراش يعانون من جروح غير معالجة يصرخون طلبا للمياه، والأطباء والممرضات القلائل المتبقين ليس لديهم إمدادات، والجثث مصطفة في الفناء.

واستمر القصف والقتال أمس الخميس، وبدأت شبكة الإنترنت والاتصالات التي انقطعت لعدة أيام تعود تدريجيًا إلى جميع أنحاء المنطقة.

مجلس الأمن لازال يتفاوض بشأن وقف إطلاق النار

ويتفاوض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قرار برعاية عربية لوقف القتال للسماح بزيادة توصيل المساعدات.

وقد تم تأجيل التصويت على القرار مرتين هذا الأسبوع على أمل إقناع الولايات المتحدة بدعمه أو السماح له بالمرور، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد دعوة سابقة لوقف إطلاق النار.

وسلط تقرير الأمم المتحدة الصادر أمس الخميس الضوء على فشل الجهود الأمريكية المستمرة منذ أسابيع لضمان وصول قدر أكبر من المساعدات للفلسطينيين.

وفي بداية الحرب، أوقفت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والوقود إلى المنطقة. وبعد ضغوط أمريكية، سمحت بتدفق المساعدات عبر مصر. لكن وكالات الأمم المتحدة تقول إن 10% فقط من احتياجات غزة الغذائية دخلت منذ أسابيع.